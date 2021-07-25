«Такие матчи вдохновляют»: ФК «Океан» – пятикратный обладатель кубка Приморья

Аргументы Недели → Спорт 13+

25 июля 2021, 15:32

Находкинский "Океан" второй раз подряд стал обладателем кубка Приморского края. В финале на стадионе "Динамо" со счетом 2:1 был обыгран "Уссури" из Чугуевки. Этот трофей стал пятым в истории находкинской команды.

Первый гол в матче на 35-й минуте забил игрок «Уссури» Вадим Терещенко. Со счетом 1:0 команды ушли на перерыв. В начале второго тайма «Океан» переломил ход встречи. Сначала Жасур Сайлиев сравнял счет, а за пять минут до конца матча Игнат Соромытько забил второй мяч в ворота чугуевцев.

Присутствовавший на встрече Губернатор Олег Кожемяко, поздравил команды.

«Сегодня победил сильнейший. Мы будем делать все, чтобы футбольные команды возрождались во всех городах и районах края, молодежь видела перспективу. Приморскому футболу более 100 лет, будем делать так, чтобы он был одним из любимых видов спорта», – подчеркнул глава региона.

Награды победителям вручил генеральный директор партнёра "Океана", АО "Терминал Астафьева", Руслан Кондратов.

«Первое, что необходимо для победы – это инфраструктура: новый стадион, тренировочная база. Мы видим это на примере флагманов нашего футбола: Динамо, Зенита. Будущее за инфраструктурными проектами, именно они дадут развитие. Поэтому сейчас мы занимаемся реконструкцией поля стадиона "Водник" в Находке, где "Океан" сможет играть и тренироваться уже этой осенью. Инвестиции в инфраструктуру "Океана" — приоритет нашей поддержки футбольного клуба.

Также мне хочется, чтобы эта победа, может быть, кажущаяся скромной на фоне проходящей сейчас Олимпиады, станет хорошей мотивацией для юных спортсменов, кто только начинает играть в футбол. И такие матчи вдохновляют их продолжать тренироваться, чтобы в будущем сделать шаг к победам, в том числе и на Олимпийских играх!», – поздравил команду и болельщиков Находки Руслан Кондратов.

Отметим, что в настоящий момент в ходе реконструкции нижнего поля стадиона "Водник" строители приступили к финальному этапу монтажа новых трибун. Уже готов деревянный настил, привезены новые пластиковые сидения. Также установлены новые мачты освещения. После реконструкции нижнее поле стадиона "Водник" сможет вмещать 2500 болельщиков. Доставлен в Находку искусственный газон последнего поколения производства южнокорейской компании KONYGREEN, сертифицированный ФИФА, стоимостью 100 тысяч евро. Работы по его монтажу начнутся в августе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости