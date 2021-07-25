Челябинская тхэквондистка поборется за золото Олимпиады в Токио

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25 июля 2021, 14:19 Анна Семенова

Эта южноуральская красавица вышла в финал Олимпиады. Фото: vk.com/vsepobedyrus

Татьяна Минина одержала победу над соперницей в полуфинале

Знай наших! Челябинка вышла в финал летней Олимпиады-2021. Об этом сообщает сайт «Челябинск Сегодня». Тхэквондистка Татьяна Минина сегодня, 25 июля, одержала победу в полуфинале. Ее соперницей стала Кимия Ализаде Зенурин из сборной беженцев. Южноуральская спортсменка одолела ее со счетом 10:3. Свое лидерство хрупкая девушка (Таня выступает в категории до 57 кг) заявила сразу, через пару минут после начала поединка она уже вела со счетом 5:0.

Финальный поединок состоится сегодня вечером. Татьяна встретится с Анастасией Золотич (США). Если Минина возьмет золото, она станет первой тхэквондисткой из России, выигравшей Олимпиаду.

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