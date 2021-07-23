Челябинские футболисты провели открытую тренировку

Аргументы Недели → Спорт 13+

23 июля 2021, 13:54 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Спортсмены ФК «Челябинск» готовятся к матчу с «Оренбургом-2», который запланирован на 24 июля.

Состоявшаяся открытая тренировка футбольного клуба «Челябинск» включала в себя разминку, отработку беговых упражнении и игровых моментов. В мероприятии приняла участие вся команда. В новом сезоне, который уже стартовал, готовы проявить себя и новички, и бывалые спортсмены.

Состав команды изменился: игроки основного состава Никита Печенкин, Руслан Байтков, Павел Крыжевских и Игорь Беляков ушли на повышение. Новые контракты заключены с Кириллом Сараевым, Егором Макаровым и Иваном Костылевым.

Главный тренер сборной Михаил Сальников прокомментировал, что сейчас идет подготовка к ближайшим матчам. Завтра, 24 июля, «Челябинск» проведет домашнюю игру с «Оренбургом 2». Начало в 18 часов, место — стадион «Центральный». Цена входного билета — 100 рублей, для пенсионеров и учащихся любых форм обучения — 50 рублей. Для воспитанников спортивных школ города и области вход бесплатный.

0+

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости