Витольд Банька раздосадован из-за того, что сборной разрешили использовать цвета российского флага на форме

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23 июля 2021, 10:39 Турана Гулиева,

Фото: Leszek Szymañski/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Как сообщает Коммерсантъ, президент всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил, что организация расстроена тем, что Спортивный арбитражный суд позволил выступить на Олимпиаде с формой цветами российского флага.

Об этом Витольд Банька заявил на пресс-конференции: «Мы расстроены, что CAS сократил санкции до двух лет и разрешил выступать с цветами российского флага на форме. Мы считали, что должен был быть нейтральный статус».

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли также выразил свое недовольство случившимся: «Вы знаете, какого наказания мы просили для России, и что мы получили. Мы получили не то, что просили. Особенно это относится к форме спортсменов».

Напомним, Всемирная антидопинговая организация ввела санкции против России из-за допингового скандала в 2019 году. В результате этого были введены санкции на четыре года: запретили российским спортсменам использовать символику и гимн страны. Однако CAS сократил срок наказания до 2-х лет и позволил использовать символику страны.

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