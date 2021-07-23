Златоустовским ватерполисткам предстоит первый матч Олимпиады

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23 июля 2021, 08:14 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

В играх участвуют три представительницы южноуральской команды «Динамо-Уралочка».

Женская сборная России по водному поло вышла на финишную прямую подготовки к Олимпийским играм, которые проходят в Токио. Напомним, что в национальную команду вошли три спортсменки из Челябинской области. Это Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина, играющие за «Динамо-Уралочку».

Девушки уже прибыли в Японию. По словам капитана «Уралочки» Эльвины Каримовой, настрой у российской сборной боевой, спортсменки ждут главного старта. Они готовы побороться за олимпийские медали и благодарят всех, кто в эти дни их поддерживает.

Первый матч ватерполисткам предстоит уже завтра, в субботу. Соперником станет команда Китая. В рамках группового этапа сборной России предстоят игры с Венгрией, США и Японией, после этого начнется плей-офф.

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