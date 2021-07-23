Челябинским футболистам вручили медали

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23 июля 2021, 07:57 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

По итогам прошлого сезона спортсмены заняли 3-е место в ПФЛ.

Игроков и тренеров футбольного клуба «Челябинск» наградили бронзовыми медалями первенства ПФЛ. Торжественное мероприятие прошло в конференц-зале ледового дворца «Уральская молния». Знаки отличия вручали почетные гости — министр по физической культуре и спорта Челябинской области Максим Соколов и руководители Попечительского совета клуба: Аркадий Шафигулин и Виталий Рыльских.

Директор ФК «Челябинск» Константин Арестов поблагодарил за работу тренерский штаб и добавил: «Очень приятно, что вы вышли на определенный уровень мастерства, соперники с вами считаются. Отрадно и то, что за последние 5 сезонов мы четырежды финишируем в призерах первенства».

В связи с завоеванием бронзовых медалей на всероссийском турнире в адрес клуба поступили поздравительные телеграммы от губернатора Челябинской области Алексея Текслера и председателя Законодательного Собрания региона Владимира Мякуша.

Добавим, что клуб финишировал в тройке сильнейших четвертый раз на последние пять сезонов. Прошло первенство ФК «Челябинск» завершило победной серией из 8 матчей.

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