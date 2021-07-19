Баскетбол набирает популярность среди южноуральцев

Аргументы Недели → Спорт

19 июля 2021, 14:48 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено БК «Челбаскет»

В региональном центре проводится ряд турниров по этому виду спорта.

В прошедшие выходные стартовал Чемпионат Федерации баскетбола Челябинской области по баскетболу 3х3. В отборочном этапе приняли участие 22 мужские команды, лучшей стала «Трубодеталь», второе место досталось «Уральцу 2», а третье — сборной «Квадратные». На следующей неделе 12 лучших по итогам отбора команд начнут играть в первом тандеме по двум категориям — «Претендент» и «Мастерс». Главной задачей для спортсменов будет набрать как можно больше количество очков.

Сегодня стартуют еще одни соревнования: «SUMMER LEAGUE 3х3 2021». В летней лиге будут состязаться мужские команды, состоящие из 4-5 игроков. Запланировано 4 тура и финальные встречи, их расписание можно найти в официальных аккаунтах баскетбольного клуба «Челбаскет».

Добавим, что турниры проводятся при поддержке Челябинской региональной спортивной общественной организации «Федерация баскетбола Челябинской области» и медиахолдинга «Гранада Пресс».

Ссылки на официальные аккаунты БК «Челбаскет»: «ВКонтакте», Youtube, Instagram, Facebook, TikTok.

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