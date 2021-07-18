Российский боец Ислам Махачев одержал в UFC восьмую победу подряд: «Я иду, я здесь»

Как сообщает ТАСС, Боец смешанного стиля Ислам Махачев победил бразильца Тьяго Мойзеса в главном бою турнира UFC, который прошел в Лас-Вегасе.
Раун легкой весовой категории завершился удушающим приемом, который применил Махачев. В свою очередь боец обратился с трибуны к топовым спортсменам: «Эй, парни, вы можете бегать, но вы не сможете спрятаться. Я иду, я здесь»
Напомним, за свою профессиональную карьеру Ислам Махачева добавил в арсенал 20 побед и 1 поражение.
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