Победу Дастину Порье над Конором Макгрегором присудили техническим перерывом

Аргументы Недели → Спорт 13+

11 июля 2021, 10:22

Конор Макгрегор, фото из соцсети

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор проиграл в поединке американцу Дастину Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе (США). Третий бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье был главным событием турнира.

В конце первого раунда судьи остановили поединок из-за травмы Макгрегора. Ирландец оступился, подвернул ногу и упал. Стало известно, что у Макгрегора перелом голеностопа.

Поединок не был возобновлен, судьи присудили победу Порье техническим нокаутом. Макгрегор после проигрыша и травмы заявил: "Это еще не конец. Если мне придется драться с ним даже на улице, то так тому и быть. Дастин, ты не сломал мне ногу своим ударом. А еще твоя жена в моем списке. Детка, напиши мне. К черту Дастина".

Это был третий поединок между Макгрегором и Порье. Впервые они соперничали в 2014 году, тогда победу одержал ирландец. Во втором поединке в январе 2021-го года Порье взял реванш.

На счету бывшего временного чемпиона UFC в легком весе 32-летнего Порье в смешанных единоборствах 27 побед и шесть поражений. 32-летний Макгрегор выиграл 22 боя, потерпел пять поражений. Оба были соперниками россиянина Хабиба Нурмагомедова, и оба потерпели от него поражение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости