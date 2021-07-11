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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после победы команды на Кубке Америки плакал от радости и танцевал

, 09:55

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после победы команды на Кубке Америки плакал от радости и танцевал

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после победы команды на Кубке Америки сразу разрыдался, а в раздевалке станцевал. В ночь на воскресенье сборная Аргентины выиграла в финале Кубка Америки у команды Бразилии со счетом 1:0. Гол забил Анхель ди Марии.

Мессии был признан лучшим игроком Кубка Америки. После завершения матча эмоциональный Леонель Месси не удержался и заплакал от радости. А в раздевалке устроил танец с драгоценным трофеем в руках. Другие футболисты окружили Лео Месси и приплясывали вместе с ним.

До этого турнира Месси побеждал в составе сборной Аргентины на Олимпиаде в Пекине с олимпийской командой.

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Публикация от Leo Messi (@leomessi)

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