Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после победы команды на Кубке Америки плакал от радости и танцевал

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после победы команды на Кубке Америки сразу разрыдался, а в раздевалке станцевал. В ночь на воскресенье сборная Аргентины выиграла в финале Кубка Америки у команды Бразилии со счетом 1:0. Гол забил Анхель ди Марии.

Мессии был признан лучшим игроком Кубка Америки. После завершения матча эмоциональный Леонель Месси не удержался и заплакал от радости. А в раздевалке устроил танец с драгоценным трофеем в руках. Другие футболисты окружили Лео Месси и приплясывали вместе с ним.

До этого турнира Месси побеждал в составе сборной Аргентины на Олимпиаде в Пекине с олимпийской командой.

Things you love to see ????



Leo Messi celebrating this like there's no tomorrow ????



????: TW/fcbden_ pic.twitter.com/moOqkXuUHO