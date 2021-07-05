Cкропостижно умер 24-летний вратарь сборной Латвии по хоккею Матис Кивлениекс
5 июля 2021, 15:48
Cкоропостижно умер вратарь сборной Латвии по хоккею и команды НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Матис Кивлениекс. Хоккеисту было 24 года. Об его уходе сообщается на сайте Федерации хоккея Латвии.
Он был учеником хоккейной школы «Пардаугава», на недавнем Чемпионате мира защищал ворота сборной Латвии в четырех матчах. В спортивной карьеры молодого человека было восемь игр в НХЛ. Информация проблемах со здоровьем Матиса не поступала.
Его бойцовский дух, трудовая этика и отношение были истинным примером в спорте. Уход Матиса - большая потеря не только для латвийского хоккея, но и для всего латышского народа, - говорится в сообщении федерации.
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