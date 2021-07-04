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Сборная Украины дошла до четвертьфинала Евро-2020, проиграла Англии и заработала €16 млн

, 21:59 Источник: Чемпионат.com

Сборная Украины дошла до четвертьфинала Евро-2020, проиграла Англии и заработала €16 млн

Стало известно, сколько сборная Украины по футболу заработала на чемпионате Европы-2020. Общая сумма - 16 миллионов евро. Украинская команда вышла в четвертьфинала. Но украинцы програли команде Англии с разгромным счётом 0:4.

Сборная Украины сразу заработала 9,25 миллиона евро как одна из 24 команд-участниц Евро-2020. За победу над Северной Македонией со счётом 2:1 в групповом этапе Украине добавили 1,5 миллиона евро. Плюс за выход в ⅛ финала - два миллиона евро, за четвертьфинал — 3,25 миллиона евро. В итоге - 16 миллионов евро.

Это на 5,25 миллиона евро больше, чем заработала на Евро-2020 сборная России.
По официальным данным УЕФА, общая сумма призовых за участие в финальной части Евро-2020 составляет 371 миллион евро.

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