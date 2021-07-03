Победителям «Метрошки» подарят экскурсию на базу клуба «Зенит»

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3 июля 2021, 20:34 Анатолий Александров

Фото предоставлено РМК

Такой подарок лучшей команде детского футбольного фестиваля подготовила РМК.

Фестиваль детского дворового футбола «Метрошка» — крупнейший в стране региональный проект для юных спортсменов — в шестой раз поддержан Русской медной компанией. Помощь РМК позволила провести турнир всероссийского уровня для более 6 тысяч игроков, а также подготовить незабываемый приз для победителей — поездку в гости в футбольный клуб «Зенит».

Лучшая команда по итогам турнира получит возможность тренироваться на базе академии «Зенита», посетить матч, сыграть с детскими командами клуба.

Как рассказала Анна Шабарова, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК, поддержке спорта, физической культуры и здорового образа жизни компания уделяет особое внимание. РМК содействует деятельности детских спортивных клубов, возводит сооружения для занятий физкультурой. Так, в Челябинской области РМК финансирует детский спортивный клуб дзюдо в поселке Томинский, также компания направила средства на строительство универсального спорткомплекса «Металлург» в Карабаше.

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