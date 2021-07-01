Юниорки златоустовской ватерпольной команды участвуют в первенстве Европы

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1 июля 2021, 19:31 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено клубом «Динамо-Уралочка»

Сегодняшний матч со сборной Венгрии определит, на каком месте окажутся российские спортсменки перед выходом в четвертьфинал.

В состав национальной сборной, которая принимает участие в Первенстве Европы по водному поло среди девушек до 15 лет, вошли 4 воспитанницы ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» из Златоуста. Это Дарья Зубова, Дарья Вайзберг, Кира Мальцева и Валерия Сабурова, возглавляет команду тренер Дмитрий Андреев.

Российские спортсменки уже обыграли сборные Хорватии и Греции, сегодня им предстоит встреча с венгерскими ватерполистками. Этот матч определит, на каком месте окажется команда России перед выходом в четвертьфинал.

Тем временем в Астрахани началась 5-я летняя спартакиада молодежи России. Южный Урал на ней представляет команда, собранная на базе «Динамо-Уралочки», во главе с тренером Михаилом Накоряковым. Также златоустовские спортсменки — Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина — вошли в состав сборной, которая представит Россию на Олимпиаде в Токио.

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