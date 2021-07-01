Дзюдоистов из Челябинской области включили в олимпийский резерв
1 июля 2021, 08:34 Татьяна Михайлова
Олимпийский комитет России презентовал сборную команду страны.
На Олимпийских играх, которые пройдут в Японии, Россию представят 13 спортсменов: 7 мужчин, 6 женщин. Они выступят в индивидуальном первенстве и на турнире среди смешанных команд. В резерв включены бронзовый призер Чемпионата мира 2019 года Денис Ярцев и бронзовый призер Чемпионата Европы 2021 года Сабина Гилязова.
В ближайшее время команда отправится в Кемерово, где будет организован первый адаптационный сбор — спортсменам нужно привыкнуть к дальневосточному времени. Финальный сбор пройдет во Владивостоке, после него дзюдоисты поедут в Токио. Начало турнира — 24 июля.
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