Челябинские футболисты начали подготовку к новому сезону

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1 июля 2021, 07:56 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

Следующее первенство начнется уже менее через месяц.

Футбольный клуб «Челябинск» приступил к подготовке к сезону 2021/2022. Межсезонье будет коротким, матчи следующего турнира начнутся менее через месяц. Поэтому после короткого десятидневного отдыха спортсмены под руководством тренерского штаба вернулись к тренировкам.

Подготовка ведется на базе спортивного комплекса «Сигнал». Ключевая задача на межсезонье — сохранить игровой ритм, поэтому основной упор будет сделан на контрольные игры. По словам главного тренера ФК «Челябинск» Михаила Сальникова, запланировано три контрольных матча: 3 июля с «КамАЗом» (Набережные Челны), 6 июля с «Зенитом» (Ижевск), 9 июля — «Торпедо» (Миасс).

Напомним, что по итогам сезона 2020/2021 клуб завоевал бронзу Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В новом сезоне команда будет играть в Футбольной национальной лиге.

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