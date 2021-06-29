Дипломатия в спорте: язык чести и благородства

Аргументы Недели → Спорт 13+

29 июня 2021, 12:55

Спортивная дипломатия — профессия, требующая таланта, интуиции и особой профессиональной выправки в ситуациях, когда на кону стоит честь страны. Советник исполнительного директора Российского Союза боевых искусств по международным вопросам Анна Субботина и руководитель магистерской программы «Спортивная дипломатия», к.э.н. доцент кафедры менеджмента, маркетинга и ВЭД МГИМО, эксперт комитета по образованию FISU Елена Пономарёва рассказали об особом призвании – быть спортивным дипломатом, способном достойно отвечать на современные вызовы профессии.

Елена Пономарёва:

На протяжении уже четырех лет в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) реализуется магистерская программа «Спортивная дипломатия». Мы начинали с пилотного проекта в формате МВА «Международный бизнес и деловое администрирование в индустрии спорта». Он был запущен накануне Олимпиады в Сочи в 2009 году. Таким образом мы включились в процесс подготовки профессиональных кадров к 2014 году. Мы хотели нащупать актуальные направления и темы, которые были нужны и полезны будущим специалистам в сфере управления спортивным бизнесом. В 2015 году мы выпустили последних студентов МВА, прочно закрепив за МГИМО статус поставщика кадрового ресурса для спортивной индустрии.

С 2017 года мы стали готовить не просто спортивных менеджеров-международников, а менеджеров, знающих мировой геополитический баланс, владеющих всеми тонкостями переговорной практики и умеющих расставить приоритеты страны в мировом спорте. В 2019 году наша программа «Спортивная дипломатия» была номинировала независимой премией Bispo Awards 2019 как лучший образовательный проект.

Когда меня спрашивают, в чем особенность нашей программы, я отвечаю просто: «Мы готовим агентов 007», которые могли бы адекватно реагировать на любые изменения в мировой спортивной политике и обеспечивать высокую конкурентоспособность нашим спортивным структурам, прежде всего, за рубежом. Этот принцип используется не только в работе со студентами. Занимаясь подбором преподавателей̆ в программу, я отдаю предпочтение тем специалистам, которые понимают суть поставленной задачи и чувствуют, что мы хотим и готовы передать свой опыт.

В нашей команде собран лучший преподавательский состав. Курс «Кросс-культурный менеджмент и протокол» читает профессор Мягков Валентин Юрьевич, он обладает колоссальным практическим опытом и с удовольствием делится с нашими студентами профессиональными секретами, его лекции разлетаются на цитаты.

О геополитике и дипломатии ребятам рассказывает Иван Владимирович Попов, специалист в области международных отношений, доцент кафедры дипломатии, которая была создана в 1973 году и первым руководителем которой стал чрезвычайный и полномочный посол, д.ист.н. В.С. Лавров.

Курс «Международные переговоры» ведет Мартынов Станислав - яркий специалист с огромным опытом работы и большой профессиональной практикой. Все технологии переговорных действий и разрешения конфликтов, которыми славится российская дипломатия, осваиваются на его занятиях, которые идут по авторской методике.

В этом направлении хочу отметить наше партнерство с МИДом. Один день наши студенты полностью проводят в МИДе, общаясь с специалистами. Изучают технологии оформления документов, выездов, командировок, учатся делать заявки, таким образом проходят углублённый̆ тренинг.

В нашей программе предусмотрены занятия по антикризисным пиар-технологиям и организации работы пресс-центра. Их проводит молодой специалист Антон Владимирович Гуменский. Я пригласила его с классического журналистского направления несколько лет назад. Ему удаётся очень эффективно коррелировать все современные технологии, профессиональный язык с теми классическими знаниями и умениями, которые необходимы профессионалам.

Отдельно стоит сказать и о курсе профессионального спортивного английского языка. Команда преподавателей во главе с Ириной Геннадиевной Игнатьевой разрабатывает учебные пособия специально для менеджеров в спорте. Курс интересен тем, что слушатели проходят и грамматику, и лексику, и практику переговоров на английском. В этом курсе заложены все темы и направления нашей̆ программы. Всё, что преподаётся на русском языке, гармонично дублировано и на английском.

Говоря о наших студентах, я очень рада, что у нас с каждым годом пополняется профессиональный состав - приходят ребята не только с тренерским образованием, как было в самом начале, но и с экономическим, юридическим, управленческим – это значит, что интерес профессиональной индустрии растет к специалистам такого уровня – и мы движемся в верном направлении. Личная мотивация и интерес к нашей программе – самая высокая оценка для нас!

Анна Субботина о 5 принципах спортивной дипломатии:

Интересы твоей команды, организации, государства – на первом месте



Дипломатия – это диалог, в ходе которого все стороны находят общее решение. Но несмотря на то, что компромисс предполагает некоторые уступки, нужно помнить, что за столом переговоров вы решаете свои и только свои задачи. В спортивной дипломатии эти задачи определяются руководством страны, и, понимая, что речь идет об имидже России на международной арене, мы должны не просто прийти к согласию в споре, а превратить своих оппонентов в союзников. Блестящие примеры дипломатического мастерства в своё время показывали советские переговорщики. В разгар «холодной войны», несмотря на мощное противостояние идеологических противников, нашим дипломатам удалось провести успешную кампанию, направленной на популяризацию проведения олимпийских игр в СССР и заручиться поддержкой действующего в то время президента Международного олимпийского комитета (МОК) Мориса Киллиана. Так Москва стала столицей Олимпиады-1980, а Советский Союз получил новые возможности в работе над демократизацией олимпийского движения и расширением представительства в МОК социалистических стран. Из новейшей истории можно вспомнить Чемпионат мира по футболу-2018, который Россия провела в сложнейшей геополитической обстановке, и в итоге этот чемпионат был признан ФИФА лучшим в истории, а иностранные гости не понаслышке узнали, насколько миролюбив, гостеприимен и открыт к общению наш народ.







Ты не проиграл, пока не сдался



Последние несколько лет были непростыми для российского спорта: мораторий на проведение олимпийских соревнований и чемпионатов мира до 2022 года, а также запрет спортсменам выступать под национальным флагом – всё это породило разговоры о том, что России нужно вообще выйти из международного спортивного сообщества. Но я восхищена мужеством своих коллег из спортивной отрасли, которые по-прежнему участвуют в соревнованиях, расширяют профессиональные связи, занимаются организацией международных спортивных событий. Спорт – это большая семья, где нет места этническим, политическим и религиозным разногласиям. И наша задача – во что бы то ни стало оставаться в этой среде, открывать для себя новые горизонты, закаляться в здоровой конкурентной борьбе. Сегодня наши спортсмены выступают под нейтральным флагом, но они – граждане России, а значит, они защищают честь нашей страны. И когда трое российских фигуристок занимают весь пьедестал, все понимают, что великая спортивная держава заявила о себе ещё ярче, чем прежде. Тем более, что экипировщики наших сборных находят весьма элегантные способы идентифицировать российских спортсменов. Политический тренд пройдёт, а наша страна сохранит статус-кво в большом спорте и останется образцом настоящего спортивного поведения, когда достоинство и сила духа позволяют одерживать стратегические победы, причём исключительно мирным путём.







Открытость – путь к успеху



В 2010 году я, ещё будучи студенткой РУДН, участвовала волонтёром в международном форуме «Россия – Спортивная Держава». Атмосфера этого события совершенно меня покорила и предопределила дальнейший выбор профессии: такого качественного общения, доброжелательности, взаимопомощи я прежде не встречала, и многие иностранцы так же, как и я, были поражены сочетанием высокого профессионализма и душевности наших людей. Впоследствии я увидела, что эта духовная щедрость – действительно визитная карточка нашей страны. В 2013 году при подготовке к Всемирным играм боевых искусств в Санкт-Петербурге сумоисты из Венесуэлы обратились к организаторам с просьбой «оказать им честь и позволить готовиться к соревнованиям рядом с сильнейшей сборной мира». Конечно, они получили согласие. Россия славится лучшими школами единоборств, фигурного катания, гимнастики и наши тренеры всегда готовы к взаимодействию. Ведь, в конечном, счёте, спорт исторически несёт примиряющую и объединяющую миссию – так повелось с античных олимпийских игр. Так что открытость, отзывчивость, умение делиться знаниями и опытом давно подтвердили свою эффективность в выстраивании продуктивных отношений с партнёрами, и я стараюсь развивать эти качества для решения своих профессиональных задач.

Многозадачность и командный дух

Спортивные дипломаты – универсальные бойцы невидимого фронта. Любое значимое мероприятие требует привлечения высококлассных консультантов из разных сфер: от международных отношений до спортивного менеджмента. И, по большому счёту, мы должны быть компетентны во всех этих вопросах: взаимодействие с иностранными делегациями, решение визовых вопросов, поиск финансовых партнёров, питание спортивных команд, транспорт, логистика – мы готовы включиться в любой процесс. Бытует мнение, что такая многозадачность быстро изматывает, но у большинства из нас за плечами волонтёрский опыт, а это является безусловным умением работать в команде. Именно командный дух позволяет даже в авральном режиме сохранять позитивный настрой. А как приятно разделить с коллегами удовольствие от полученного результата! И кажется, что ты полностью выложился в организацию крупных соревнований, но желание снова поработать в классной команде придаёт сил, чтобы вдохновенно взяться за следующий проект.

Хочешь быть лучшим, работай с лучшими

В спорте каждый стремится быть первым в своём деле, поэтому старается работать с лучшими тренерами, менеджерами, партнёрами. Чтобы получить эту возможность, нужно доказать, что ты этого достоин. Прежде всего, это подразумевает постоянное обучение. В моём активе английский и испанский языки, два высших образования – филфак РУДН и магистратура МГИМО по направлению «Спортивная дипломатия». И я по-прежнему читаю много литературы по специальности и учусь у коллег, так как моя профессия – это синтез спорта, менеджмента, международных отношений, страноведения, психологии, юридической практики… Я должна быть «подкована» по всем вопросам, так как на переговорах не могу отсидеться в углу: чтобы быть услышанной и защитить интересы своей страны, я должна быть убедительна в каждом своём слове. И для этого теорию я должна подкреплять постоянной практикой. Принцип «движение — это жизнь» полностью воплощён в нашей профессии. Большую часть времени мы ездим по городам, до пандемии – по разным странам: знакомимся с коллегами, генерируем идеи, ищем партнёров для их реализации. Отрадно, что бизнес активно откликается на предложения о сотрудничестве. Собственники компаний всё больше осознают, что спорт – это лучший нетворкинг. У Криштиану Роналду 500 миллионов подписчиков в инстаграме, и Nike платит португальскому форварду миллионы евро, зная, что каждый рекламный пост в момент увидят полмиллиарда человек. Не говоря уже о представительстве бренда на чемпионатах Европы и мира. Так что компании, которые сейчас выстраивают программы корпоративной социальной ответственности в спорте максимально выгодно позиционируют свой бренд, получают новых клиентов, партнёров, а зачастую и административную поддержку. И это лучшее доказательство того, что стать настоящим лидером можно лишь если ты ставишь себе самые высокие ориентиры и стремишься к ним, зная, что за каждой достигнутой целью тебя ждёт новая вершина.

Справка 1 Традиции спортивной дипломатии берут начало в советской истории. Спортивные связи для СССР в условиях железного занавеса выполняли кроме своих традиционных функций еще и дипломатические: поддержание отношений с социалистическими, демократическими правительствами, а также с правительствами стран, которые могли потенциально симпатизировать советской власти.



В 1945 году «футбольная» дипломатия — серия матчей команды «Динамо» с союзниками по антигитлеровской коалиции в Великобритании — способствовала возвращению СССР в олимпийское движение.



Международный легкоатлетический турнир «Мемориал братьев Знаменских» в Москве, легкоатлетический турнир, посвященный памяти двадцати шести бакинских комиссаров в Баку, Международная велогонка Париж – Москва, «велогонка мира» Варшава – Берлин – Прага — вот лишь несколько примеров мероприятий, инициированных СССР под знаком дружбы, борьбы за мир, независимость, демократию и социальный прогресс.

Особой формой спортивной дипломатии Советского Союза 50-80 годов ХХ века были Всемирные фестивали молодежи и студентов, в программу которых традиционно включались спортивные соревнования. Самым многочисленным был VI Всемирный фестиваль, проходивший в Москве в 1957 году. В нем участвовало 34 000 человек из 131 страны мира. Второй раз в Москве Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в 1985 году.



В советское время появилось и такое понятие, как «послы доброй воли», которыми становились прославленные советские спортсмены. В 1972 году олимпийские чемпионки Ольга Корбут и Людмила Турищева совершили турне по США, где встречались с американцами, рассказывали им об СССР, о спорте в Советском Союзе. Их визит во многом подготовил заключение между СССР и США соглашения о контактах, обменах и многостороннем сотрудничестве.



Справка 2 Магистерская программа «Спортивная дипломатия» МГИМО ориентирована на подготовку специалистов, способных обеспечить эффективное управление спортивными организациями и их структурными и функциональными подразделениями, принимать грамотные управленческие решения в условиях меняющейся среды и достойно представлять российский спорт в международном профессиональном сообществе. Выпускники магистратуры получают диплом магистра МГИМО («магистр менеджмента» и диплом профессиональной переподготовки Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) по направлению «Международное спортивное и Олимпийское движении». Студенты получают возможность профессионального общения с ведущими преподавателями и специалистами с самого первого дня поступления. Обучение ведется по новейшим методикам, используемым в мировой образовательной системе, в том числе в формате мультимедийных интерактивных лекций и семинаров, мастер-классов, тренингов, case-study, деловых и ролевых игр, конференций круглого стола и дистанционных блоков.

Программа включает обязательное изучение английского языка по уникальным методикам МГИМО с изучением профессиональной лексики и терминологии, а также с активным использованием оригинальных источников и материалов на английском языке.



В период обучения магистранты проходят несколько этапов учебной и производственной практики в партнерских организациях и ведомствах. Возможна организация выездного учебного модуля в вузы-партнеры и российские и международные спортивные организации (Международный университет Монако, Центр Олимпийских научных исследований в Лозанне, Олимпийский комитет России, Российский международный олимпийский университет и др.).

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости