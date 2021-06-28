Известный английский тренер Гарри Реднапп заявил о готовности возглавить сборную России
28 июня 2021, 21:33Источник:
Спорт Экспресс
Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Гарри Реднапп заявил, что готов занять место Станислава Черчесова во главе сборной РФ. Однако он считает, что провал команды на Евро-2020 связан с «низким качеством российских футболистов».
«Если что, я готов возглавить сборную России! Могу купить билет в Москву хоть завтра, звоните мне. Если серьёзно, то отставка тренера вам не поможет. Ни один тренер не способен добиться успеха со слабыми игроками. Это невозможно. Если футболисты не дотягивают до нужного уровня, то тренеры это не исправят», - высказал он.
Реднапп считает, что следует задуматься, почему российские футболисты не играют в европейских чемпионатах, например, в английской Премьер-лиге.
«Где Павлюченко, где Аршавин?» - заключил он.
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