Губернатор Алексей Текслер принял участие в ChelbasketCap
28 июня 2021, 12:17 Татьяна Михайлова
Глава региона посетил одни из соревнований, которые еженедельно устраивает баскетбольный клуб «Челбаскет».
В минувшие выходные на корте около Дворца пионеров и школьников прошел семейный баскетбольный праздник. В этот раз команды-двойки состояли из родственников: родителей и детей или братьев и сестер. Мероприятие стало одним из традиционных соревнований, которые раз в неделю проводит клуб «Челбаскет».
Участники получили от игры не только положительные эмоции, но и награды. Главный приз турнира был вручен отцу и дочери семьи Вишняковых. В этот вечер на корте присутствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер — глава региона хорошо играет в баскетбол, он провел церемонию награждения.
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