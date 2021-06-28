Губернатор Алексей Текслер принял участие в ChelbasketCap

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28 июня 2021, 12:17 Татьяна Михайлова

Фото Валерия Звонарева. Предоставлено БК «Челбаскет»

Глава региона посетил одни из соревнований, которые еженедельно устраивает баскетбольный клуб «Челбаскет».

В минувшие выходные на корте около Дворца пионеров и школьников прошел семейный баскетбольный праздник. В этот раз команды-двойки состояли из родственников: родителей и детей или братьев и сестер. Мероприятие стало одним из традиционных соревнований, которые раз в неделю проводит клуб «Челбаскет».

Участники получили от игры не только положительные эмоции, но и награды. Главный приз турнира был вручен отцу и дочери семьи Вишняковых. В этот вечер на корте присутствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер — глава региона хорошо играет в баскетбол, он провел церемонию награждения.

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