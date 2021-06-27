Волейболистка Татьяна Кошелева завершила карьеру в сборной России и не поедет на Олимпиаду в Токио

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27 июня 2021, 21:54

Татьяна Кошелева, фото: vk.com/koshelevatanya

Татьяна Кошелева, заслуженный мастер спорта по волейболу, трехкратная чемпионка России, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы объявила о завершении спортивной карьеры и не поедет на Олимпийские игры в Сочи.

"Олимпиада в Токио была моей мечтой и вдохновением. Я восстанавливалась от травм с мыслями о ней и закрывала глаза на все трудности, только бы эта мечта осуществилась", - поделилась спортсменка. "Но сегодня, слушая себя и свое сердце, я понимаю, что должна остановиться. Первый раз в жизни я выбираю себя, комфорт и спокойствие", - призналась 32-летняя Кошелева.

Волейболистка заявила, что у нее "все в порядке со здоровьем". "Меня не выгоняли из сборной, я не боюсь конкуренции, не беременна, никого не предавала и ни с кем не ругалась. Я просто так чувствую и доверяю себе", - написала Кошелева в Инстаграм.

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