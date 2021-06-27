Матч Нидерланды — Чехия на Евро-2020 будет обслуживать бригада российских арбитров, и главный судья — Сергей Карасёв

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27 июня 2021, 19:06

Сергей Карасёв, фото: Daniel Felipe Kutepov, globallookpress.com

Матч Нидерланды — Чехия на Евро-2020 будет обслуживать бригада российских арбитров. Главный судья — Сергей Карасёв. Команды играют в Будапеште на "Пушкаш Арена".

В стартовом составе Чехии, по сравнению с последним матчем против Англии, произошло три изменения. Вместо Яна Боржила на левом фланге обороны выйдет Павел Кадержабек, вместо Якуба Янкто справа в полузащите сыграет Петр Шевчик, а вместо Владимира Дариды в центре полузащиты появится Антонин Барак, - передаёт RT.

В команде Нидерландов, по сравнению с матчем третьего тура группового этапа с Македонией, де Бур внёс одно изменение. В полузащите вместо Райана Гравенберха начнёт игру Мартен де Рон.

Сборная Нидерландов принимала участие в чемпионате Европы по футболу восемь раз.

Чехия играла на Евро на один раз меньше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Karasev (@refkarasev79)

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