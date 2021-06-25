46 - летняя гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина победила на этапе Кубка мира в Катаре

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25 июня 2021, 21:06

На завершившемся в столице Катара Дохе очередном этапе Кубка мира по спортивной гимнастике легендарная спортсменка из Узбекистана Оксана Чусовитина выиграла золотую медаль в опорном прыжке.

Уникальное чемпионское долголетие спортсменки, выигрывавшей олимпийское золото ещё 1992 году, позволяет ей надеяться и на успешное выступление в Токио. Чусовитина - единственный в истории гимнастики человек, принимавший участие в семи Олимпиадах. Напомним, что Олимпийские Игры пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа.

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