Игорь Акинфеев о провале сборной России на Евро-2020: «Тяжело в такие моменты»

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25 июня 2021, 20:02

Игорь Акинфеев, фото vk.com/igor_akinfeev

Игорь Акинфеев, вратарь ЦСКА, выступавший ранее за сборную России, смотрел матч с Данией надеялся на хороший результат. Но у россиян не получилось обыграть датчан.

Акинфеев сожалеет, что не случилось хорошее. «Тяжело в такие моменты», - признался вратарь, отмечая, что в его судьбе тоже были такие моменты. «Жизнь пролетает, как пуля. Грустно, что на таких праздниках мы всегда, к сожалению, оказываемся непонятно где», - констатировал Акинфеев.

Армеец полагает: «Видимо, мы не научились за это время, хотя были хорошие моменты. Наверное, не можем прибавить в футболе. Очень хочется прибавить, но пока как-то стоим, наверное, на одном уровне, на одном месте. К сожалению», — сказал Акинфеев.

Мнение вратаря ЦСКА прозвучало на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

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