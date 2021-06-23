Шесть южноуральских спортсменок приглашены в сборную страны по водному поло

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23 июня 2021, 13:16 Татьяна Михайлова

Эльвина Каримова. Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Представительницы «Динамо-Уралочки» будут готовиться к Олимпиаде.

Федерация водного поло России вызвала на подготовительные сборы национальной команды к Олимпийским играм 6 ватерполисток златоустовской «Динамо-Уралочки»: Эльвину Каримову, Марию Берсневу, Евгению Головину, Полину Попову, Анастасию Панфилову и Юлию Лаптеву.

Уже в эту пятницу сборная России начнет тренироваться в Подмосковье, а затем ватерполисток ждут подготовительные сборы и контрольные матчи в США.

Напомним, что Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина в составе российской сборной недавно завоевали бронзу Мировой Лиги.

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