Шесть южноуральских спортсменок приглашены в сборную страны по водному поло
23 июня 2021, 13:16 Татьяна Михайлова
Представительницы «Динамо-Уралочки» будут готовиться к Олимпиаде.
Федерация водного поло России вызвала на подготовительные сборы национальной команды к Олимпийским играм 6 ватерполисток златоустовской «Динамо-Уралочки»: Эльвину Каримову, Марию Берсневу, Евгению Головину, Полину Попову, Анастасию Панфилову и Юлию Лаптеву.
Уже в эту пятницу сборная России начнет тренироваться в Подмосковье, а затем ватерполисток ждут подготовительные сборы и контрольные матчи в США.
Напомним, что Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина в составе российской сборной недавно завоевали бронзу Мировой Лиги.
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