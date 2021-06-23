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Валентина Матвиенко: «Футбольную политику надо в корне менять»

, 08:39

Валентина Матвиенко: «Футбольную политику надо в корне менять»
Валентина Матвиенко, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Поражением сборной России команде Дании на Чемпионате Европы по футболу огорчены не только болельщики.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призналась, что она расстроилась из-за неудачного выступления сборной России на Евро-2020.

Матвиенко призвала изменить футбольную политику в России. «Футбольную политику надо в корне менять. Это на мой непрофессиональный взгляд....Или играйте, или не позорьтесь. Но это не значит, что надо отворачиваться от нашей команды и за нее не болеть», — цитирует слова Матвиенко ТАСС. По мнению политика, в России необходимо развивать детский спорт.

Именно об этом рассуждал телеведущий и радиоведущий Владимир Соловьёв после матча России и Дании. Он рассказал, как в детстве занимался футболом, у него «горели глаза», но не оказалось таланта. Тренер же заметил, как у мальчика  «горели глаза» и выпускал его на поле только из-за этого в конце игры на пару минут.

Владимир Путин тоже огорчился поражением россиян.

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