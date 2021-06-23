Южноуральские дзюдоисты завоевали две золотых медали

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23 июня 2021, 06:41 Татьяна Михайлова

Фото предоставлены Х. М. Юсуповым и А. Е. Востриковым.

Прошедшие соревнования были отборочными перед европейским первенством до 23 лет.

Сборная Челябинской области вернулась из Мурманска, где проходило Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Эти соревнования — отборочный этап на европейское первенство. Спортсменам Южного Урала удалось завоевать 4 медали: Дина Гизатулина и Анастасия Холодилина получили золото, Ирина Зуева — серебро, а Арафат Боташев — бронзу.

Старший тренер сборной Челябинской области по дзюдо Андрей Востриков высоко оценил результаты дзюдоистов. «Четыре медали, две из них золотые — это успех, успех всего коллектива Центра олимпийской подготовки по дзюдо имени А. Е. Миллера», — констатировал он.

Впереди южноуральских спортсменов ждет Кубок Европы, который состоится в Оренбурге, а затем Игры стран СНГ в Казани. Андрей Востриков пообещал, что дзюдоисты продолжат оттачивать мастерство и приложат максимум усилий для достижения результата на грядущих соревнованиях.

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