Футболисты Челябинска отметили успешное завершение сезона

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22 июня 2021, 12:29 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

Игроков поздравили во время спортивного праздника «Мяч надежды».

Футбольный клуб «Челябинск», завоевавший бронзовые медали Профессиональной футбольной лиги», принял участие в спортивном празднике «Мяч надежды». С призовым местом по итогам всероссийских соревнований игроков и тренерский штаб команды поздравили представители регионального министерства спорта.

Директор клуба Константин Арестов отметил, что финальный рывок — 8 побед подряд в конце сезона — позволил челябинцам завоевать медали первенства ПФЛ. Сейчас у игроков основного состава короткий перерыв на отдых. «Впереди новый чемпионат, подготовку к которому мы начнем уже на следующей неделе. Каким он будет сказать сложно – формат проведения турнира видоизменили, но уже известно, что в нем примут участие около 20 команд», — добавил он.

Добавим, что праздник «Мяч надежды» прошел на стадионе «Калибр», где создается региональный центр по футболу. В завершение мероприятия состоялся дружеский матч «Челябинск-М» и СШОР 3 (2007 года рождения). Итог встречи — 2:1 в пользу молодежки «Челябинска».

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