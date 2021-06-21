Южноуральские спортсменки стали бронзовыми призерами мировой ватерпольной лиги

Аргументы Недели → Спорт 13+

21 июня 2021, 13:01 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Игроки «Динамо-Уралочки» представляют Южный Урал в сборной страны.

Три представительницы златоустовского ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» в составе национальной сборной России завоевали бронзу на престижном турнире — Мировой лиге. Свой вклад в победу внесли Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина.

Как ранее писал сайт «Аргументы Недели», сборная страны проиграла команде США. Но в полуфинальной встрече с Канадой за третье место россиянки одержали победу со счетом 10:8. Во время сражения Эльвина Каримова забросила два мяча, Мария Берснева один.

Добавим, что впереди южноуральских спортсменок ждет серьезный старт — Олимпиада в Токио. Представительницы «Динамо-Уралочки» будут играть за сборную России.

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