Ватерполистки «Уралочки» помогли сборной страны выйти в полуфинал мировой лиги

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18 июня 2021, 13:35 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Спортсменки из Челябинской области играют за команду России.

В турнире ватерпольной Мировой лиги, который проходит в Афинах, принимают участие девушки из златоустовской команды «Динамо-Уралочка»: Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина. Во время групповой стадии сборная России одержала победу в двух матчей из трех, теперь команда вышла в плей-офф.

В четвертьфинальной игре против сборной Греции спортсменки из Челябинской области внесли свой вклад. Основное время матча завершилось счетом 8:8, два гола забила Мария Берснева, еще один Эльвина Каримова. Во время серии послематчевых пенальти Евгения Головина смогла отразить решающий бросок. Итог матча — победа России и, соответственно, выход в полуфинал. В следующей игре сборной предстоит сразится с ватерполистками из США.

Добавим, что турнир Мировой Лиги считается главным стартом перед Олимпийскими играми.

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