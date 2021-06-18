Спорт поможет жителям Приморья активно отдохнуть в выходные дни

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18 июня 2021, 09:45

Спорт

Программу спортивных выходных в крае открыли гребцы. Но проводить субботу и воскресенье на спортплощадках и стадионах стало доброй традицией для многих приморцев. Активно отдыхать им помогает региональная госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 - 2027 годы, даже люди старшего поколения всё чаще начинают свой день с физкультурных занятий на пришкольных стадионах в своих микрорайонах или со скандинавской ходьбы. Вот и на предстоящий выходные у жителей края и гостей Приморья есть немало поводов принять участие в спортивных соревнованиях и физкультурно-оздоровительных мероприятиях.

Самой доступной и популярной у приморцев стала традиционная субботняя «Зарядка чемпионов», которая проводится по утрам в городах и районах Приморья.

Не хотят отставать от земляков и приморцы, имеющие ограниченные возможности здоровья. И в предстоящее воскресенье, 20 июня в спорткомплексе «Чемпион» в Лесозаводске пройдут лично-командные открытые межмуниципальные соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья, они начнутся в 11 часов утра.

А в Уссурийске с 18 по 20 июня на базе муниципальной Спортивной школа (Слободская, 6) на старты выйдут участники фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Начало – в 12:00. Также в городе пройдёт первенство по плаванию.

Артём приглашает земляков 19 июня на первые официальные соревнования по скейтбордингу, они теперь внесены в календарный план спортивных и физкультурных событий краевого министерства спорта. Кубок Приморья по скейтбордингу соберёт любителей этого экстремального вида спорта в субботу, 19 июня, в городском парке культуры и отдыха Артёма, начало – в полдень.

А юных футболистов края в эти выходные соберёт Большой Камень. В городе судостроителей и судоремонтников на универсальной спортивной площадке «Маяк» пройдёт фестиваль дворового футбола. Начало 19 июня – в 10 утра, 20 июня – в 12 часов.

Но самым ярким и зрелищным станет краевое первенство по спортивно-бальным танцам. Оно продлится два дня и пройдёт во Владивостоке на площадке концертного комплекса «Феско-Холл». Юным танцорам предстоит определить сильнейших в латиноамериканской и европейской программах, а также в двоеборье. Начало 19 и 20 июня в 11:30.

Также на предстоящих выходных в краевом центре пройдёт первый этап чемпионата города по мотоциклетному спорту, а в Чугуевке – мастер-класс и соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и в Партизанске – фестиваль рукопашного боя.

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