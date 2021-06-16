Южноуральские ватерполистки сыграли за сборную России в матче с Венгрией
16 июня 2021, 14:21 Татьяна Михайлова
Спортсменки «Динамо-Уралочки» выступают за национальную команду.
В рамках Суперфинального турнира женской Мировой лиги по водному поло, который проходит в Греции, российская команда выиграла у сборной Венгрии со счетом 14:13.
Свой вклад в победу внесли ватерполистки златоустовской «Динамо-Уралочки». В национальную команду входят три представительницы Южного Урала: Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина. Во время встречи Россия-Венгрия Мария Берснева забила два гола, а Эльвина Каримова три. Также Эльвина была признана лучшим игроком по итогам матча.
Добавим, что предыдущая игра против сборной Канады завершилась для россиянок поражением: 10:12. Впереди национальную команду ждет еще один матч группового турнира, затем начнется плей-офф.
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