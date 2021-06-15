Южноуральские дзюдоисты завоевали медали всероссийских соревнований

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15 июня 2021, 14:19 Татьяна Михайлова

На пьедестале Алексей Иванов. Фото — СШОР «Уралец» (Нижний Тагил)

В активе спортсменов четыре награды: одно золото и три бронзы.

Дзюдоисты из Челябинской области выступили на XXIX Всероссийских соревнованиях по дзюдо, которые прошли в Нижнем Тагиле. Всего в состязаниях приняли участие 76 спортсменов из 6 федеральных округов.

В числе лучших оказались 4 представителя Южного Урала. Алексей Иванов (спортивная школа олимпийского резерва «Юность-Метар») был удостоен золотой медали. Тагир Саматов, Александр Николаев (спортшкола «Локомотив») и Владимир Антонов (школа имени Григория Веричева) завоевали бронзу. Победителям соревнований было присвоено право на получение звания «Мастер спорта России».

Добавим, что всероссийские состязания были посвящены памяти Дмитрия Туржевского — мастера спорта СССР по самбо, родоначальника дзюдо в Нижнем Тагиле, подготовившего свыше 40 мастеров спорта СССР.

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