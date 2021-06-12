Стали известны стартовые составы сборных России и Бельгии на матч Евро-2020

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12 июня 2021, 21:39

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Пресс-служба сборной России по футболу назвала стартовый состав на первый матч чемпионата Европы с командой Бельгии. Артём Дзюба и Дмитрий Баринов вошли в стартовый состав. С первых минут начнут играть защитники Юрий Жирков, Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Андрей Семенов, Марио Фернандес; полузащитники Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Александр Головин, Далер Кузяев; нападающий Артем Дзюба. Вратарь - Антон Шунин.

Капитан команды - Дзюба.

В основной состав сборной Бельгии вошли: нападающие Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс, полузащитники Леандер Дендонкер, Юри Тилеманс, Янник Феррейра-Карраско, Торган Азар; защитники Тоби Алдервейрелд, Дедрик Бойата, Ян Вертонген, Тимоти Кастань. Ворота будет защищать Тибо Куртуа.

Матч между сборными России и Бельгии состоится в Санкт-Петербурге. Начало игры - 22:00 мск.

Полузащитник Андрей Мостовой не сможет играть за сборную России, поскольку у него диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Два ПЦР-теста оказались у футболиста положительными.

Вместо Мостового тренерский штаб в заявку включил Романа Евгеньева.

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