Депутат Госдумы Свищёв поддержал сборную Россию, решившую не становиться на колено перед матчем с Бельгией

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12 июня 2021, 20:49

Дмитрий Свищёв, фото из соцсет

Футболисты сборной России не намерены становиться на колено перед матчем с командой Бельгии на чемпионате Европы-2020. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв поддержал российскую сборную в решении не преклонять колено.

Свищёв заявил, что уважает позицию сборной России. Как отметил парламентарий, если они решили не преклонять колено в поддержку BLM перед матчем с Бельгией, значит, так и надо, - сообщает портал Чемпионат.com. По словам депутата Госдумы, футбольная сборная России представляет на спортивных мероприятиях интересы страны, поэтому их решение стоит уважения.

Свищёв убеждён, что это решение российских футболистов станет поводом для иностранных СМИ активно обсуждать соответствующий отказ команды. Депутат призвал не обращать внимание на это.

Сборные Бельгии и России встретятся 12 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, - напоминает RT. Начало матча— в 22:00 мск.

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