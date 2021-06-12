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Матч сборных Дании и Финляндии на Евро-2020 прерван из-за потери сознания датским полузащитником Эриксеном

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Матч сборных Дании и Финляндии на Евро-2020 прерван из-за потери сознания датским полузащитником Эриксеном
Кристиан Эриксен, фото: twitter.com/ChrisEriksen

Матч сборных Дании и Финляндии на Евро-2020 в субботу, 12 июня, был прерван из-за потери сознания полузащитником датской команды Кристианом Эриксеном.

В ходе первого тайма, в конце игры, 29-летний Кристиан  Эриксен упал на газон и не смог подняться. На поле выбежали медики. Футболисту начали оказывать помощь на стадионе. Его приводили в чувства в течение минут 15 минут. После оказания экстренной помощи Эриксена на носилках унесли в подтрибунное помещение стадиона.

После футболиста увезли в госпиталь на автомобиле "скорой помощи". Игра была приостановлена при счете 0:0. Футболисты обеих команд покинули поле, - передает ТАСС.

В составе сборной Дании Эриксен провел 108 матчей и забил 36 мячей.

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