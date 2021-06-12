Михаил Боярский дал обещание съесть свою шляпу, если сборная России станет победителем Евро-2020

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12 июня 2021, 16:20 Источник: Спорт-Экспресс

Михаил Боярский, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Актёр Михаил Боярский - известный футбольный болельщик. 12 июня сборная России играет с командой Бельгии на чемпионате Европы. Первый для России матч Евро-2020 пройдёт в Санкт-Петербурге.

Михаил Боярский с волнением ждёт игры. По оценке актёра, болельщика с многолетним стажем, Бельгия — одна из сильнейших команд мира. Боярский тревожится и переживает, как подопечные Станислава Черчесова смогут справиться с соперником.

Актёр следит за играми российский сборной, и последние товарищеские матчи сборной России его не порадовали.

Но Боярский надеется, вдруг получится как в 2004 году. Он напомнил, что тогда никто не верил в сборную Греции, некоторые болельщики даже смеялись над ней. А греки взяли и выиграли чемпионат Европы. Актёр пообещал: "Если наши выиграют, я публично признаю свою неправоту. Более того — я съем свою шляпу!"

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