Аргументы Недели Спорт 13+

Михаил Боярский дал обещание съесть свою шляпу, если сборная России станет победителем Евро-2020

, 16:20 Источник: Спорт-Экспресс

Михаил Боярский дал обещание съесть свою шляпу, если сборная России станет победителем Евро-2020
Михаил Боярский, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Актёр Михаил Боярский - известный футбольный болельщик. 12 июня сборная России играет с командой Бельгии на чемпионате Европы. Первый для России матч Евро-2020 пройдёт в Санкт-Петербурге.

Михаил Боярский с волнением ждёт игры. По оценке актёра, болельщика с многолетним стажем, Бельгия — одна из сильнейших команд мира. Боярский тревожится и переживает, как подопечные Станислава Черчесова смогут справиться с соперником.
Актёр следит за играми российский сборной, и последние товарищеские матчи сборной России его не порадовали.

Но Боярский надеется, вдруг получится как в 2004 году. Он напомнил, что тогда никто не верил в сборную Греции, некоторые болельщики даже смеялись над ней. А греки взяли и выиграли чемпионат Европы. Актёр пообещал: "Если наши выиграют, я публично признаю свою неправоту. Более того — я съем свою шляпу!"

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Общество

Общественник Цунаева сообщила, что шествие «Бессмертный полк» в традиционном формате не состоится

Общественник Цунаева сообщила, что шествие «Бессмертный полк» в традиционном формате не состоится

Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила, что организаторы акции «Бессмертный полк» не будут подавать заявку на проведение шествия в очном формате в июне.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью