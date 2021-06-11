Южноуральские ватерполистки будут играть за сборные России

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11 июня 2021, 21:53 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено клубом «Динамо-Уралочка»

Команда «Динамо-Уралочка» делегировала своих представителей в национальные сборные по водному поло.

24 спортсменки из Златоуста вошли в составы команд всех возрастных категорий, которые защищать честь Россию на международных соревнованиях. Шесть ватерполисток до 15 лет и пять спортсменок до 17 лет сыграют на первенстве Европы. В Первенстве мира примут участие семеро девятнадцатилетних уралочек, шесть игроков взяты в состав главной команды страны. Трое из них, это Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина, точно будут участвовать в Суперфинале Мировой лиги, у них есть хорошие шансы попасть в национальную сборную и принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио.

Сейчас девушки проходят тренировочные сборы на Черноморском побережье, в Подмосковье и Ленинградской области. Они отрабатывают тактические навыки и уделяют особое внимание физической подготовке.

Добавим, что наставники «Динамо-Уралочки» — Михаил Накоряков, Святослав Накоряков, Дмитрий Андреев и Михаил Чернов — выступят в качестве тренеров различных ватерпольных команд России.

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