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RT показал трансляцию пресс-конференции, посвящённой готовности России к Евро-2020

, 17:29

RT показал трансляцию пресс-конференции, посвящённой готовности России к Евро-2020
twitter.com/EURO2020

В пятницу, 11 июня, стартовал чемпионат Европы по футболу. RT показал трансляцию пресс-конференции, посвящённой готовности России к Евро-2020. Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге. Выступали петербургские чиновники, занимающиеся организационными вопросами.

«Турнир пройдёт на высшем уровне», - уверены в северной столице.  Первый матч в Петербурге -12 июня. Россия завтра играет с Бельгией. 

Сегодня стало известно, что полузащитник Андрей Мостовой не сможет играть за сборную России, поскольку у него диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Два ПЦР-теста оказались у футболиста положительными.

Вместо Мостового тренерский штаб в заявку включил Романа Евгеньева. 

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