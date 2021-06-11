RT показал трансляцию пресс-конференции, посвящённой готовности России к Евро-2020
11 июня 2021, 17:29
В пятницу, 11 июня, стартовал чемпионат Европы по футболу. RT показал трансляцию пресс-конференции, посвящённой готовности России к Евро-2020. Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге. Выступали петербургские чиновники, занимающиеся организационными вопросами.
«Турнир пройдёт на высшем уровне», - уверены в северной столице. Первый матч в Петербурге -12 июня. Россия завтра играет с Бельгией.
Сегодня стало известно, что полузащитник Андрей Мостовой не сможет играть за сборную России, поскольку у него диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Два ПЦР-теста оказались у футболиста положительными.
Вместо Мостового тренерский штаб в заявку включил Романа Евгеньева.
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