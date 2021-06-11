В память о товарище и наставнике Зайцеве Викторе Алексеевиче

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11 июня 2021, 11:44

Фото: cоцсети

23 мая 2021 года Федерацией дзюдо Западного административного округа города Москвы был организован и проведен турнир памяти Зайцева Виктора Алексеевича, Заслуженного тренера России, мастера спорта СССР по самбо и дзюдо, обладателя 6-го дана в дзюдо.

Виктор Алексеевич всю свою трудовую деятельность связал с детско-юношеским спортом и спортом высших достижений. Долгое время работал в различных физкультурно-спортивных учреждениях города Москвы, был членом сборной команды «Динамо», ГУВД, трехкратным чемпионом МВД СССР.

Прекратив активные занятия борьбой, Зайцев В.А. создал спортивный клуб «Запад», который располагался в Западном административном округе города Москвы. Здесь он умело совмещал тренерскую работу с административной, являясь успешным руководителем.

За время работы Зайцев В.А. проявил себя, как квалифицированный специалист и настоящий профессионал своего дела. Он всегда пользовался заслуженным уважением среди членов коллектива, перед которыми им была поставлена основная задача – воспитать патриота своей Родины, здорового, воспитанного человека, ориентированного на социально позитивную деятельность. Надо признать – эти задачи педагогическому коллективу удалось решить в полном объеме.

Вся организация работы в клубе в полной мере отражала целевую программу Правительства России о развитии массового спорта и прежде всего по месту жительства. Детям, подросткам и иным группам населения была предоставлена реальная возможность для занятий спортом в «шаговой доступности».

Особо следует отметить социально ориентированный характер деятельности клуба. Дети тренируются бесплатно, участвуют во всех соревнованиях города Москвы и России, в летний период выезжают в спортивные лагеря, сочетая тренировки с оздоровительными практиками. Клуб участвует во всех окружных, общественно значимых мероприятиях, проводимых на территории Западного округа Москвы. Большая работа ведется с трудными подростками и детьми из не полных и неблагополучных семей. Общими усилиями клуба и органов опеки и попечительства уже удалось помочь многим ребятам найти себя в этой жизни.

Так же об успехах Клуба «Запад» свидетельствуют результаты работы: ежегодно юные дзюдоисты выполняли спортивные разряды, значительное число из них выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта России», а особенно «старательные и одаренные» – звание «Мастер спорта России».

Зайцев В.А. не замыкался только на работе клуба – он был человеком широких взглядов, занимал активную социально ориентированную позицию.

В течение многих лет являлся членом оргкомитетов крупнейших массовых соревнований города Москвы, таких как «Московская лыжня», «Московский фестиваль кросса». В своем микрорайоне «Филевская пойма», по месту расположения клуба, круглогодично проводил спартакиады по футболу и волейболу для жителей микрорайона всех возрастов.

За добросовестное отношение к работе был награжден множественными наградами и поощрительными грамотами, в то числе, Благодарностью Министра Спорта РФ за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в РФ. Приказ Министра спорта РФ В.А. Мутко от 4 июля 2013 г. № 90.

Большое значение его знания, умения, спортивно-профессиональная подготовка и жизненный опыт оказали на становление Федерации дзюдо Западного административного округа города Москвы, активным, деятельным членом которой он стал с самого момента её создания.

История создания самой Федерации дзюдо Западного административного округа города Москвы началась с июня 2000 года, когда группа тренеров единомышленников и любителей дзюдо под руководством Булаха А.И. – старшего тренера по дзюдо спортивного комплекса «Конструктор», создали Местную общественную организацию «Федерация дзюдо Западного административного округа» города Москвы (judo-zao.ru).

В первые годы работы Федерации было сделано немало: утвержден устав организации, принято множество нормативных документов. Разработана методика и регламент проведения рейтинговых соревнований. Был сформирован тренерский совет клубов представителей Федерации, на базе которого проходили информационно-методические совещания, заслушивались отчёты тренеров и решались вопросы дальнейшего развития дзюдо в округе.

В 2015 году президентом Федерации был избран Архипов Е.С., и деятельность организации перешла на следующую ступень своего развития.

В последующие годы по инициативе Архипова Е.С. в практику функционирования Федерации были внедрены инновационные формы деятельности. Была налажена эффективная коммуникация с другими Федерациями и структурами дзюдо, государственными органами, отвечающими за спорт и досуг жителей города. Проводился подбор, обучение и совершенствование кадров. Основной акцент был сделан на привлечение к занятиям дзюдо ещё большего числа жителей всех возрастов.

В результате проведенных мероприятий значительно повысился уровень доверия и интерес к деятельности федерации. Выросло количество участников и уровень организации турниров. Появилось квалифицированное судейство.

Заработала информационная поддержка с использованием современных возможностей. Функционирует профессиональная система видео и фото фиксации соревнований. Созданы и развиваются интернет-ресурсы и социальные сообщества, где происходит общение и обмен информации между всеми не равнодушными к этому замечательному виду спорта. Всё это обязательно приведёт к ещё большей популяризации дзюдо в Западном округе г. Москвы.

В частности, по авторским программам Федерации организованы и проведены соревнования, которые уже стали традиционными, это «Связь поколений», «Ретро-дзюдо» и пр.

Данные программы вызвали значительный интерес у ветеранов дзюдо; в том числе и у семей, в которых папа – ветеран дзюдо, а сын также увлечен дзюдо. Такой интерес нашел практическое отражение в составе участников соревнований – когда в соревнованиях принимали участие папы и дети, а мамы были одними из самых активных болельщиков.

Эти соревнования раскрывали историческую эволюцию дзюдо, как самостоятельного единоборства. Вызывали интерес к изучению истории создания дзюдо и его развития с учетом конкретных задач каждой исторической эпохи формирования общества, его представлений на содержание конкретных видов спорта.

В каждом таком мероприятии самое активное участие принимали Виктор Алексеевич и его ученики. На лицо результат уже сложившейся системы передачи опыта и традиций в Федерации.

В прошлом году Федерация дзюдо ЗАО г. Москвы отпраздновала 20-летний юбилей своего существования. Сегодня в состав Федерации входит более 20 спортивных организаций на территории Западного административного округа Москвы. Вот лишь некоторые из них: «Мастер», «Юбилейный», «Конструктор», «Фили», ГБУ «Спортивная школа «Борец» Москомспорта, ЦФКиС «Запад», «Сандрс», «Орлёнок», ЦО № 1498, «Клуб единоборств «Клан», «Олимп» ГБУ СДЦ «Лотос», «Roshchin Judo Team, «Спортивный клуб дзюдо «Запад», «Клуб Единоборств А. Михайлина», «Центр Единоборств «Победитель», «Спортивный клуб «Лидер». И двери Федерации всегда открыты для новых участников.

Приятно осознавать тот факт, что «вчерашние» воспитанники спортивных клубов сегодня стали тренерами и уже сами занимаются тренерско-преподавательской деятельностью, и тоже вошли в состав Федерации.

Турнир памяти Виктора Алексеевича собрал 168 спортсменов из 20 коллективов г. Москвы. Победителями среди юношей 2007–2009 гг. р. в своих весовых категориях стали: Иванов Андрей (34 кг, Поварово-Спорт Плюс), Сулейманов Али (38 кг, СШОР-47), Аушов Хаджибекар (42 кг, Борец), Тагиров Александр (46 кг, Юность Москвы), Кузеванов Арсений (50 кг, Динамо-Дмитров), Кузеванов Вячеслав (55 кг, Динамо-Дмитров), Аршинов Иван (60 кг, Динамо-Дмитров), Шангиреев Тимур (66 кг, Борец), Камалов Дмитрий (73 кг, Юбилейный), Тур Михаил (+73 кг, СШОР-45). Полный отчет по ссылке: judo-zao.ru/results/23.05.2021.shtml.

Виктор Алексеевич прошел длинный, насыщенный спортивными победами и успехами в тренерской работе путь. Воспитал множество хороших спортсменов, а главное – порядочных людей. Светлая память о замечательном человеке, высокопрофессиональном специалисте, педагоге от Бога останется в сердцах каждого из нас, а ежегодное проведение соревнований Памяти Виктора Алексеевича станет доброй традицией в деятельности Федерации дзюдо ЗАО г. Москвы.

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