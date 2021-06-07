«Челбаскет» отобрал первых игроков в детско-юношескую команду

Аргументы Недели → Спорт 13+

7 июня 2021, 20:17 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено БК «Челбаскет»

В первом открытом смотре приняли участие 66 баскетболистов.

Как ранее писало издание «Аргументы Недели», баскетбольный клуб «Челбаскет» объявил о создании в своей структуре детско-юношеской лиги, спортсмены которой в будущем смогут войти в основной состав команды.

На открытый смотр, который состоялся вчера, съехались 66 баскетболистов 2005 и 2006 годов рождения. Это жители Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Коркино, Карталов, Южноуральска, Кыштыма, а также Екатеринбурга, Орска и Кургана. По итогам смотра тренеры определили 3 спортсменов, которые в скором времени приступят к тренировкам в составе детско-юношеской сборной. Еще 12 человек попали в резерв: «Челбаскет» будет следить за их развитием.

По словам президента баскетбольного клуба «Челбаскет» и Федерации баскетбола Челябинской области Николая Сандакова, большое количество участников открытого смотра подтверждает популярность этого вида спорта в регионе.

А уже в следующее воскресенье, 13 июня, пройдет отбор в девичью команду. Информацию о мероприятии можно найти в официальных аккаунтах «Челбаскета» в социальных сетях.

Информационный партнер клуба — медиахолдинг «Гранада Пресс»

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