Контракт с главным тренером «Челбаскета» продлен

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2 июня 2021, 13:52 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено БК «Челбаскет»

Евгений Сорокин сохранил свой пост.

Челябинский баскетбольный клуб решил продолжить сотрудничество с главным тренером Евгением Сорокиным. Он возглавил тренерский штаб в конце 2020 года и смог выполнить задачи, поставленные менеджментом клуба на сезон 2020/2021. «Челбаскет» закрепился в Суперлиге-2 и вошел в топ-6 турнирной таблицы Чемпионата России по баскетболу среди мужских команд.

По словам президента клуба Николая Сандакова, контракт с Евгением Сорокиным подписан сроком на 1 год. «Уверен, что это сотрудничество принесет достойные плоды и клубу, и лично Евгению с позиции роста личных навыков и компетенций. Важно отметить, что в новом сезоне он выступит в качестве не только главного тренера основной команды, но и всего тренерского штаба системы «Челбаскет», в которую теперь входит и детская юношеская баскетбольная лига», — добавил Николай Сандаков.

Добавим, что сегодня в 20 часов Евгений Сорокин выйдет в прямой эфир в «Инстаграме» и расскажет о планах на предстоящий сезон. Вопросы главному тренеру можно направить уже сейчас.

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