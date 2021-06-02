Дания отказывается пускать болельщиков из России на Евро-2020

В посольстве Дании в РФ заявили, что в настоящее время страна не планирует принимать туристов, в том числе болельщиков, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в мире.
Дания отказывается пускать российских болельщиков на матч чемпионата Европы по футболу, который пройдет 21 июня в Копенгагене.
«Мы сделаем все возможное, чтобы помочь нашим болельщикам и обеспечить поддержку сборной в важнейшем матче с датчанами. Надеемся, что власти этой страны пойдут нам навстречу», - пояснили в пресс-службе Российского футбольного союза, отметив, что обратились за помощью в УЕФА.
Однако в ведомстве сообщили, что вопрос, поднятый РФС, был перенаправлен Датской футбольной ассоциацией в МИД Дании, «никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу предоставлено не было».
Евро-2020 в Дании расценивается как туризм.
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