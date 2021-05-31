«Динамо-Уралочка» присоединилась к Всероссийскому велопараду

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31 мая 2021, 17:37 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено клубом «Динамо-Уралочка»

Благотворительное мероприятие прошло в Челябинской области.

Игроки златоустовской ватерпольной команды «Динамо-Уралочка» приняли участие в благотворительном велопробеге, который впервые состоялся в Миассе. Событие привлекло около 2,5 тысяч человек со всего региона, в том числе почетных гостей.

Вместе с остальными участниками по улицам Миасса проехали спортсменки и главный тренер «Динамо-Уралочки» Михаил Накоряков.

«Отличная акция, хорошо сплачивает людей и достигает благих целей. Хотим, чтобы такие мероприятия стали традицией, всегда поддержим», — прокомментировал Михаил Накоряков.

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