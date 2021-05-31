«Динамо-Уралочка» присоединилась к Всероссийскому велопараду
31 мая 2021, 17:37 Татьяна Михайлова
Благотворительное мероприятие прошло в Челябинской области.
Игроки златоустовской ватерпольной команды «Динамо-Уралочка» приняли участие в благотворительном велопробеге, который впервые состоялся в Миассе. Событие привлекло около 2,5 тысяч человек со всего региона, в том числе почетных гостей.
Вместе с остальными участниками по улицам Миасса проехали спортсменки и главный тренер «Динамо-Уралочки» Михаил Накоряков.
«Отличная акция, хорошо сплачивает людей и достигает благих целей. Хотим, чтобы такие мероприятия стали традицией, всегда поддержим», — прокомментировал Михаил Накоряков.
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