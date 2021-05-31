Футболисты из Челябинска одержали пятую победу подряд

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31 мая 2021, 17:14 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

Южноуральцы выиграли у тольяттинцев со счетом 5:0.

30 мая состоялся матч между футбольными клубами «Челябинск» и «Лада-Тольятти». Спортсмены-южноуральцы открыли счет уже на 4-й минуте игры. Два первых гола удалось забить нападающему Егору Дорохову. Затем на 39-й минуте полузащитник Никита Касаткин добавил еще одно очко в пользу «Челябинска».

Во втором тайме клуб «Лада-Тольятти» снова не смог ничего противопоставить челябинцам. На 64-й и 66-й минутах Никита Зырянов и Эдуард Валиахметов забили еще два гола в ворота тольяттинцев. Таким образом, игра закончилась со счетом 5:0 в пользу футбольного клуба, представляющего Челябинскую область.

Напомним, что встреча состоялась в рамках 27 тура Олимпа первенства России по футболу в Профессиональной футбольной лиге (группа 4). ФК «Челябинск» находится на четвертой строке турнирной таблицы.

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