Клуб «Челябинск» будет играть в Футбольной национальной лиге

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31 мая 2021, 08:28 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

Это второй по значимости в стране дивизион профессиональных клубов.

В Москве неделю назад состоялась заседание Совета Профессиональной футбольной лиги, на котором было решено, что клубы ПФЛ, в том числе ФК «Челябинск», с нового сезона войдут в структуру Футбольной национальной лиги. Это позволит консолидировать возможности команд первого и второго дивизионов. Таким образом, южноуральские спортсмены в сезоне 2021-2022 будут участвовать в всероссийских соревнованиях среди команд II дивизиона ФНЛ.

«Известно, что будет первый дивизион ФНЛ, в котором сыграют 20 команд, и 4 или 5 групп второго дивизиона. Что не может не радовать — количество клубов в нашей группе увеличится», — прокомментировал директор ФК «Челябинск» Константин Арестов. Он также добавил, что клуб Челябинска уже прошел лицензирование на следующий год и планирует работу в штатном режиме.

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