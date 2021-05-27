Токийская Олимпиада может быть перенесена из-за пандемии

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27 мая 2021, 18:50

Японские СМИ требуют от правительства страны учесть мнение населения относительно проведения Летних Олимпийских игр. Они намечены на конец июля - начало августа. Японцы считают, что спортивные мероприятия правильнее всегоещё раз перенести на следующий год.



Волна недовольства действиями властей в стране нарастает. Правительство США уже посоветовало своим гражданам отказаться от поездки в Японию. Однако американские спортсмены готовы к участию в спортивных состязаниях.

В Международном олимпийском комитете уверяют, что Олимпиада будет проведена в любом случае. Остановить её проведение не сможет даже режим чрезвычайного положения.



На сегодня в Японии было вакцинировано лишь 3,5% населения. Проведение игр подразумевает приезд более 90 тысяч человек в составе делегаций из разных государств. Они могут привезти в Японию новые штаммы коронавируса, вакцины от которой учёные ещё не разработали.



Участием в Олимпиаде власти разных стран хотят показать победу над коронавирусом. Япония – это государство компромиссов и уступок, поэтому к резким решениям чиновники прибегают крайне редко. Премьер Суге осознаёт, что проведение спортивных мероприятий негативно скажется на его репутации и политическом рейтинге внутри страны.





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