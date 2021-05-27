В Челябинске набирают популярность уличные виды спорта

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27 мая 2021, 07:30 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В городе оборудованы открытые площадки для скейтбординга и брейк-данса.

Сегодня, 27 мая, в Челябинске пройдут соревнования по экстремальным видам спорта. Местом их проведения станет скейт-парк, установленный на лето на площади Революции. Как рассказал на пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс», начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Максим Клещевников, специальные места для выполнения трюков на скейте, велосипеде и самокате необходимы городу. Уличные виды спорта популярны среди молодежи и недавно они были включены в перечень олимпийских дисциплин.

На площади Революции оборудование для скейтбординга соседствует с площадкой для брейк-данса и поверхностями для граффити. Все объекты объединены благоустройством. Еще одна оборудованная площадка располагается по адресу ул. Коммуны, 92, в обоих скейт-парках проводятся бесплатные тренировки для всех желающих. Главное условие для посетителей — иметь экипировку.

Руководитель Челябинской федерации хип-хоп культуры Денис Петрин и президент Федерации скейтбординга по Челябинской области Анатолий Янченко отметили, что уличные виды спорта привлекают молодых людей свободой самовыражения, а также возможностью для творческой самореализации.

Сейчас администрация Челябинска рассматривает возможность установки еще нескольких мест для скейтбординга, чтобы сделать этот вид спорта доступнее. Кроме этого, новый виток популярности экстремальным видам спорта в Челябинске даст спортивный центр, о строительстве которого рассказал губернатор Алексей Текслер во время обращения к депутатам регионального парламента. «Этот и другие проекты, которые были озвучены главой региона, — прорыв в сфере спорта. Когда они будут реализованы, в городе появятся современные условия для круглогодичной подготовки спортсменов. Также эти решения позволят нам проводить не только российские, но и международные соревнования», — пояснил Максим Клещевников.

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