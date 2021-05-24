Челябинские футболисты одержали четвертую победу подряд

Аргументы Недели → Спорт 13+

24 мая 2021, 13:46 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

Вчера, в домашнем матче клуб «Челябинск» обыграл «Оренбург-2».

Встреча проходила в непростых для спортсменов условиях: на Южном Урале стоит жаркая погода. Однако это не помешало челябинцам уверенно забить три гола уже в первом тайме. Очки команде принесли Никита Печенкин, Эдуард Валиахметов и Павел Крыжевских.

Игроки «Оренбурга-2» смогли забить только один гол, в добавленное к основному время. Исход встречи — 3:1 в пользу «Челябинска». Таким образом, футбольный клуб Южного Урала одержал четвертую подряд победу в первенстве Профессиональной футбольной лиги. Сейчас команда занимает пятую строчку турнирной таблицы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости