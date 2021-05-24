Овечкин не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира в Риге

Аргументы Недели → Спорт 13+

24 мая 2021, 10:46

Александр Овечкин, фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет участвовать в матче сборной России на чемпионате мира в Риге из-за большого количества повреждений, полученных на играх регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Одноклубники Овечкина вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов готовы приехать для участия в чемпионате мира в составе Сборной России. Сейчас ФХР прорабатывает детали перелета игроков в Латвию.

Также согласие на участие в турнире дал форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Его ожидают в расположении национальной команды.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости