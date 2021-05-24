Овечкин не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира в Риге
24 мая 2021, 10:46
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет участвовать в матче сборной России на чемпионате мира в Риге из-за большого количества повреждений, полученных на играх регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).
Одноклубники Овечкина вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов готовы приехать для участия в чемпионате мира в составе Сборной России. Сейчас ФХР прорабатывает детали перелета игроков в Латвию.
Также согласие на участие в турнире дал форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Его ожидают в расположении национальной команды.
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