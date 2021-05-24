Южноуральские ватерполистки готовятся к Олимпиаде

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24 мая 2021, 07:25 Татьяна Михайлова

Фото В. Шишкоедова (архив «Южноуральской панорамы»)

В сборную России входят 6 спортсменок из Челябинской области.

Как рассказал в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Гранада Пресс», главный тренер команды «Динамо-Уралочка» (Златоуст) Михаил Накоряков, в национальную женскую сборную по водному поло вошли 6 представительниц Южного Урала. Сейчас девушки находятся в Краснодарском крае, где интенсивно тренируются перед Олимпийскими играми. Соревнования должны пройти этим летом в Токио. По словам спикера, все члены российской команды настроены на победу.

Добавим, что в прошедшем сезоне «Дианомо-Уралочка» стала бронзовым призером чемпионата страны, а также заняла четвертое место по итогам Кубка Европейских чемпионов.

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